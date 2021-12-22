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İstanbul'da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul'da bazı kesimlerinde etkili olan kar yağışı Sarıyer'de de etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü. Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.

Giriş Tarihi: 22.12.2021 00:31 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 00:44
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İstanbul’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başladı. Kentin yüksek kesimleri bir anda beyaz büründü.

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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İstanbul’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

Şehrin yüksek kesimlerinden olan Sarıyer'in pekçok farklı noktası bir anda başlayan yağışla beyaza büründü.

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İstanbul’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Araçlarıyla evlerine dönmek isteyen İstanbullularsa yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşadı, yoğunluk meydana geldi.

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İstanbul’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı

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İstanbul’da gece saatlerinde yoğun kar yağışı! Sürücüler zor anlar yaşadı