Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Tedbiren mahallelerimize yakın 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ama yangın buralara yaklaşmadan bu tedbirleri aldığımız için herhangi bir onlarla ilgili sağlık vb. problem yaşanmadık. Hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlının bulunmadığı yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı. Hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor.

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