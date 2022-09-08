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Mersin'deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum
Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:15Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:25