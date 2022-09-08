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Haberler Galeri Mersin'deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Mersin'deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Mersin'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın, dün sabah saatlerinde Büyükeceli Karadere mevkisindeki ormanda çıktı. Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya D-400 kara yolundan da görülüyor. İhbarla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. 1 uçak ile 3 helikopterin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 08:15 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 09:25
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Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

ARAZÖZ DEVRİLDİ
Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Delikaya Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale sırasında arazözlerden biri, şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Ekipler ise bölgede yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

VALİ PEHLİVAN: 110 HANE TAHLİYE EDİLDİ
Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi'ndeki orman yangınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Vali Pehlivan, "Bu yangında başta orman bölge ekiplerimiz olmak üzere müdahaleye başlandı. İlk saatlerde rüzgarın da gücüyle kısmen yerleşim alanlarına doğru, kısmen de kuzeye doğru yayılma eylemi gösterdi. Öncelikle şunu ifade edeyim çok şükür bir can kaybımız yok.

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Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Tedbiren mahallelerimize yakın 110 hanede 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Ama yangın buralara yaklaşmadan bu tedbirleri aldığımız için herhangi bir onlarla ilgili sağlık vb. problem yaşanmadık. Hanelerde de şu an itibariyle bir problem yok. Sadece ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit etti. İçerisinde herhangi bir canlının bulunmadığı yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı. Hummalı bir söndürme çalışması sürdürülüyor.

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Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Bu kapsamda 18 helikopter 6 uçakla yangına müdahale ediyor. Bu helikopterlerin içerisinde Orman Genel Müdürlüğümüze ait helikopler olduğu gibi Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından yönlendirilen helikopterlerimiz var. Ayrıca 81 arazöz şu anda yangın söndürme çalışmalarını devam ettiriyor.

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Mersin’deki orman yangınında 2. gün | Alev kapanları ciğerlerimizi yaktı! Devlet tüm gücüyle bölgede! İşte son durum

Bütün bu ekiplerde çalışan personel sayısı ise 524. Bunların içerisinde AFAD ve UMKE ile orman bölge müdürlüğü ekipleri de yer alıyor. Tahliye edilen vatandaşlarımızın iaşeleri, derhal çalışma gruplarımız var. Yangının başından bu yana Afet Koordinasyon Merkezi'ni kurduk. Ankara'da da İçişleri Bakanlığı bünyesinde GAMER (Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi) bünyesinde irtibat halindeyiz" dedi.