08 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İzmir'deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

İzmir'deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralaan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Platformun kaldırılmasına ilişkin çalışmalar başlattı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 07:02
  • 1
  • 18
İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, tarkan'ın konser vereceği alandaki dev platform çöktü.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

1 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, can kaybı yaşanmaması ile teselli bulduklarını ifade ederek, konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapılacağını açıkladı.

  • 3
  • 18
İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

Sanatçı Tarkan ise kaza haberini İzmir'e giderken yolda öğrendiğini belirterek, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.

  • 4
  • 18
İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

Platformun yıkılmasını gören Süleyman Yunus Pirman, gazetecilere, platformun çöktüğü sırada olay yeri yakınlarında bulunduğunu söyledi.

  • 5
  • 18
İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan sahneye baktıktan sonra Cumhuriyet Meydanı doğru yürürken çökmeyi gördüklerini anlatan Pirman, "Çatının çökmesiyle beraber hepsi devrildi. Çığlık sesi falan yoktu. Güvenlik görevlileri de kimsenin olmadığını söylediler. Sahne komple yıkıldı. Sonradan ışıkları da söndürdüler." diye konuştu.