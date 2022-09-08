İzmir’deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü

Sanatçı Tarkan ise kaza haberini İzmir'e giderken yolda öğrendiğini belirterek, "İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ama can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız" dedi.