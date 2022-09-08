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İzmir'deki Tarkan konseri öncesi feci olay! Sahne platformu çöktü! 1 kişi ölümden döndü
İzmir'de Tarkan'ın konser vereceği dev sahne çöktü. Sahnenin çökmesinin ardından bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralaan vatandaş hastaneye kaldırıldı. Platformun kaldırılmasına ilişkin çalışmalar başlattı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 07:02Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 07:02