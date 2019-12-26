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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi! Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu olayda kayıp olarak aranan Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu. Geçtiğimiz gün Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Dün canlı yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıklarının ardından Zeynep Eregül'ün kömürlüğünde yapılan incelemede kemikler bulundu. Zeynep Ergül çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DEFALARCA UYARDIĞINI AÇIKLADI - VİDEO

Giriş Tarihi: 26.12.2019 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 11:34
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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Atv ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı'nın programında bir süredir kayıp olarak aranan Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi yaşandı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DEFALARCA UYARDIĞINI AÇIKLADI - VİDEO

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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Zeynep Ergül'ün gelmesiyle Mehmet Elbay'ın canice öldürüldüğü ortaya çıkmış ve 4 kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DEFALARCA UYARDIĞINI AÇIKLADI - VİDEO

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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Dün canlı yayına bağlanan bir izleyicinin Zeynep Ergül'ün evinin yanındaki oda gibi yeri kazıp topraktan merdiven yaptıklarını söylediği yerde inceleme yapıldı. Kazılan kömürlükte kemiklere ve bez parçalarına ulaşıldı.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DEFALARCA UYARDIĞINI AÇIKLADI - VİDEO

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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Bulunan kemiklerin ardından gözaltına alınan Zeynep Ergül tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece Mehmet Elbay cinayetinde tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

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Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Bulunan kemikler ise Adli Tıp'ta incelemeye alındı.