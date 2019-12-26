Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu! Müge Anlı’da son dakika gelişmesi! Zeynep Ergül tutuklandı

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi! Atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu olayda kayıp olarak aranan Mehmet Elbay'ın ceseti bulundu. Geçtiğimiz gün Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Dün canlı yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıklarının ardından Zeynep Eregül'ün kömürlüğünde yapılan incelemede kemikler bulundu. Zeynep Ergül çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA DEFALARCA UYARDIĞINI AÇIKLADI - VİDEO