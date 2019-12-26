Kömürlükte kemikler bulunmuştu! Müge Anlı kan donduran cinayetin detaylarını anlattı |Video sondakika

Müge Anlı'da işlenen Mehmet Elbay olayında son dakika gelişmesi! ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen ve Türkiye'nin konuştuğu olayda kayıp olarak aranan Mehmet Elbay'ın cesetine ait kemikler bulundu. Geçtiğimiz gün Zeynep Ergül'ün programa katılmasıyla cinayete dair kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı. Dün canlı yayına bağlanan bir izleyicinin anlattıklarının ardından Zeynep Eregül'ün kömürlüğünde yapılan incelemede kemikler bulundu. Zeynep Ergül çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte Müge Anlı canlı yayınında 26 Aralık Perşembe günü yaşanan sıcak gelişmenin detayları...