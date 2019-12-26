Müge Anlı 'son pişmanlık fayda etmez' diye uyarmıştı! Canlı yayında tutuklandığını açıkladı |Sondakika gelişmesi

Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında bugün son dakika gelişmesi yaşandı. Anlı, son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı. 3 yıldır sır olan cinayetin aydınlatıldığını duyuran Müge Anlı, Elbay'ın cansız bedenine ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğunu duyurdu. Programın sunucusu Müge Anlı, cinayet zanlısı Zeynep Ergül'ü defalarca canlı yayında "son pişmanlık fayda etmez" diye uyardığını ama Ergül'ün ısrarla cinayeti itiraf etmediğini hatırlattı. Öte yandan 26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlanan programda daha önce savcılık tarafından serbest bırakılan Zeynep Ergül cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programından 26 Aralık 2019 Perşembe günü Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

Anlı, son dakika gelişmesinin detaylarını anlattı. 3 yıldır sır olan cinayetin aydınlatıldığını duyuran Müge Anlı, Elbay'ın cansız bedenine ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunduğunu duyurdu. Programın sunucusu Müge Anlı, cinayet zanlısı Zeynep Ergül'ü defalarca canlı yayında "son pişmanlık fayda etmez" diye uyardığını ama Ergül'ün ısrarla cinayeti itiraf etmediğini hatırlattı. Öte yandan 26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlanan programnda daha önce savcılık tarafından serbest bırakılan Zeynep Ergül cinayet zanlısı olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.