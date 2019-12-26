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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesine yardımcı olan Avukat Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı programına geri döndü. Acı kaybın ardından ilk kez yayına çıkan Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir.' diyen Özkan'a destek Müge Anlı'dan geldi.
Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:10
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