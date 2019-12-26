Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi'ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok.