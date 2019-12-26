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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Uzun yıllardır Müge Anlı ile Tatlı Sert programında cinayetlerin çözülmesine yardımcı olan Avukat Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Torununu kaybeden Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı programına geri döndü. Acı kaybın ardından ilk kez yayına çıkan Rahmi Özkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. 'Tüm bu süreçte yanımda olan bana destek veren herkese teşekkür ederim. İnşallah torunum da gittiği yerde huşu içindedir.' diyen Özkan'a destek Müge Anlı'dan geldi.

Giriş Tarihi: 26.12.2019 12:09 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 12:10
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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz hafta sonu torununu kaybeden Rahmi Özkan, 26 Aralık tarihli bölümde Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Torununun vefatıyla ilgili gözyaşlarına boğulan ve konuşmakta güçlük çeken Rahmi Özkan, bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Müge Anlı'nın avukatı olarak tanınan Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur'un hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı. 13 yaşındaki Uğur'un Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

MÜGE ANLI AÇIKLAMIŞTI

Hafta sonu üzücü günler geçirdiğini söyleyen Müge Anlı; "Rahmi Özkan'ın torunu bir süredir tedavi görüyordu ve maalesef tedavi gördüğü hastanede gözlerini yumdu. Henüz 13 yaşındaydı, ölüm her şekilde acı, ölüm her şekilde insanın sevdiklerinin yanına sığan, yakıştırılan bir şey değil ama 13 yaşında bir çocuğa hiç yakıştırılacak bir durum değil.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ben başta Rahmi Bey olmak üzere tüm Özkan Ailesi'ne, annesine, babasına, tüm yakınlarına, sevenlerine baş sağlığı diliyorum Rahmi Bey bir süre aramızda olamayacak. Kendini ne zaman iyi hissederse programda onunla beraber olacağız. İnsan çok şey söylemek istiyor ama ne yazık ki bazı konularda söylenecek bir şey yok.

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Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan torununu kaybetmişti! Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Rahmi Bey yaklaşık 8 aydır bu üzüntüyle boğuşuyordu. Biz ona bu konuyu açmamaya çalışıyorduk. Ailesi söylemiyordu bile durumunu, ama ne yazık ki dünyada çok ender rastlanan bir rahatsızlığa yakalandı. Nurlar içinde yatsın, başı sağ olsun ailenin." dedi