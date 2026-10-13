Mardin'de 9 gün sürecek kültür ve sanat şöleni: Ünlü isimler sahne alacak, 30'dan fazla lezzet noktası kurulacak

Her sokağı adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye'nin dünya kültür mirasına sunduğu en özgün değerlerden biridir. Mezopotamya'nın kadim hafızasını günümüze taşıyan bu şehir, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerinden birini temsil ediyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri sanatın evrensel diliyle buluşturuyor, bu değerleri daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Mardin'de ikinci kez gerçekleştireceğimiz festivalle de kentin tarihi mekanlarını, kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve zengin mutfak kültürünü dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan ziyaretçinin bu köklü mirası yakından tanımasını sağlayacağız" dedi.