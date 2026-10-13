Mardin'de 9 gün sürecek kültür ve sanat şöleni: Ünlü isimler sahne alacak, 30'dan fazla lezzet noktası kurulacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Mardin Kültür Yolu Festivali, 17-25 Ekim 2026 tarihleri arasında ikinci kez sanatseverlerle buluşacak.
Her sokağı adeta açık hava müzesi niteliği taşıyan Mardin, tarihi medreseleri, taş konakları, dar sokakları ve Mezopotamya Ovası'na uzanan manzarasıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ikinci kez ev sahipliği yapacak. Dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin binlerce yıllık kültürel mirasını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Mardin, binlerce yıllık medeniyet birikimi, köklü inanç ve kültür geleneği, eşsiz mimarisi ve çok kültürlü yaşamıyla Türkiye'nin dünya kültür mirasına sunduğu en özgün değerlerden biridir. Mezopotamya'nın kadim hafızasını günümüze taşıyan bu şehir, farklı medeniyetlerin yüzyıllar boyunca oluşturduğu ortak mirasın ve birlikte yaşama kültürünün en güçlü örneklerinden birini temsil ediyor.
Türkiye Kültür Yolu Festivali ile şehirlerimizin sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginlikleri sanatın evrensel diliyle buluşturuyor, bu değerleri daha geniş kitlelerle paylaşmayı amaçlıyoruz. Mardin'de ikinci kez gerçekleştireceğimiz festivalle de kentin tarihi mekanlarını, kültürel mirasını, geleneksel sanatlarını ve zengin mutfak kültürünü dokuz gün boyunca kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturacağız. Konserlerden sergilere, geleneksel sanat atölyelerinden gastronomi etkinliklerine uzanan programımızla her yaştan ziyaretçinin bu köklü mirası yakından tanımasını sağlayacağız" dedi.
MEZOPOTAMYA'NIN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ MARDİN'DE
Mardin Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programına BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ev sahipliği yapacak. İki Michelin yıldızlı Şef Fatih Tutak, Michelin Rehberi'nde yer alan Şef Ömür Akkor ve Şef Erşan Yılmaz, Şef Ramazan Çakmak, Şef Selen Mağzalcıoğlu, Şef Gökhan Ali Çamkerten ve akademisyen Şef Asuman Kerkez ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, festival kapsamında belirlenen Lezzet Noktaları'nı ziyaret ederek Mardin'e özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.
Mezopotamya'nın köklü yemek kültürünü farklı toplulukların sofra gelenekleriyle harmanlayan Mardin mutfağı, et, bulgur, bakliyat ve baharatların öne çıktığı zengin bir gastronomi mirasını yansıtıyor. Kişniş, yenibahar ve tarçın gibi baharatların özgün tatlar kazandırdığı kent mutfağında, kuşaktan kuşağa aktarılan tarifler ve geleneksel pişirme yöntemleri önemli bir yer tutuyor. Kaburga dolması, erik yahnisi, ikbebet, irok, sembusek, dobo ve kibe Mardin'in köklü sofra kültürünü ortaya koyarken, kiliçe, harire ve kahiye gibi geleneksel lezzetler de kentin çok kültürlü gastronomi kimliğini yansıtıyor.
Mardin'in gastronomi zenginliği, festival kapsamında belirlenen 30'dan fazla Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından konak restoranlarına, kebapçılardan kahvaltı mekânlarına ve kafelere uzanan gastronomi rotasında kaburga dolması, dobo, sembusek, ikbebet, irok ve kibe gibi yöresel yemeklerin yanı sıra Süryani çöreği, harire ve kahiye tatlıları da yer alacak. Farklı mekân türlerini ve yöresel lezzetleri bir araya getiren seçki, Mardin'in çok kültürlü mutfak mirasını ve gastronomi çeşitliliğini festival ziyaretçilerine tanıtacak.