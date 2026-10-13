Türkiye'nin mevsim haritası değişiyor! 55 yıllık araştırma ortaya koydu: Artık hiçbir şey eskisi gibi değil
Türkiye genelinde yaşanan mevsim kaymalarına göre yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığı tespit edildi. Araştırmada sonbahar mevsiminin kısaldığı, ilkbaharın ise uzadığı sonucuna varıldı. Uzmanlar, bu durumu iklim değişikliğinin somut göstergesi olarak değerlendiriyor.
Mevsimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerindeki değişimlerle ilgili araştırmalar, iklim değişikliğinin mevsimlerin süreleri ve sıcaklık ortalamaları üzerindeki etkilerine odaklanıyor.
Bu kapsamda hazırlanan "1965-2020 döneminde Türkiye genelinde mevsim kaymalarının belirlenmesi" başlıklı araştırmada 65 meteoroloji gözlem istasyonuna ait sıcaklık verileri incelendi.
YAZ MEVSİMİ 2,1 GÜN ERKEN BAŞLIYOR
Araştırmada Türkiye'nin tamamında yaz mevsiminin 10 yılda ortalama 2,1 gün erken başladığı hesaplandı.
Ortalama süreler göz önünde bulundurulduğunda yaz başlangıcının en çok öne geldiği bölge 10 yılda yaklaşık 2,4 ila 2,9 günle Ege Bölgesi olurken, bu bölgeyi 1,4 ila 3,2 günle Marmara, 1,4 ila 2,8 günle Akdeniz, 1,2 ila 3,2 günle Karadeniz ve 0,3 ila 2,8 günle İç Anadolu izledi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da diğer bölgelere göre daha düşük olacak şekilde 10 yılda yaklaşık 1 ila 1,5 gün olarak kaydedildi.
SONBAHAR KISALIRKEN İLKBAHAR UZUYOR
Araştırmaya göre ilkbahar mevsimi, Güneydoğu Anadolu dışında tüm bölgelerde uzadı. En belirgin uzama 10 yılda 1,5 ila 3,5 gün ile Marmara ve Batı Karadeniz'de görüldü. Güneydoğu Anadolu'da herhangi bir değişim saptanmadı.
Sonbahar mevsiminin Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde 10 yılda ortalama 2 ila 3 gün kısaldığı tespit edilirken, Güneydoğu Anadolu'da sonbahar uzunluğunda değişiklik görülmedi.
Kış başlangıcının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 10 yılda 1-2 gün erkene kaydığı gözlemlendi, diğer bölgelerde değişikliğe rastlanmadı.
"SONBAHAR MEVSİMİNİN TERMAL ÖZELLİKLERİNİN DEĞİŞİMİ ÖNEMLİ"
Samsun Üniversitesi Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Aksu, iklim değişikliğiyle artan sıcaklıkların yalnızca sıcak hava dalgalarını artırmakla kalmayıp atmosferin daha fazla nem tutmasına ve ani, şiddetli yağışlarla taşkın gibi birbirini tetikleyen aşırı hava olaylarının daha sık yaşanmasına yol açabildiğini söyledi.
Astronomik takvimde mevsimlerin 90'ar günlük sabit dönemler olduğunu fakat gerçek mevsimleri tanımlamak için sıcaklık ve hava koşullarını dikkate alan dinamik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu belirten Aksu, şöyle devam etti:
"Yükselen sıcaklıklar kış mevsimlerinin kısalmasına ve ılımanlaşmasına yol açarken yaz mevsimlerinin hem takvimsel süresini uzatmakta hem de termal şiddetini artırmakta. Bu durum ilkbahar ve sonbahar gibi geçiş mevsimlerinde başlangıç ve bitiş tarihlerini kaydırıyor, bu da mevsimlerin uzamasına sebep olabiliyor. Mevsimsel süreklilik dengesini etkiliyor."