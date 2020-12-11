Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

5. sınıf öğrencisi Elif ağrılarından olduğu kapalı ameliyat ile kurtuldu. Safra kesesi taşlarının küçük Elif'e 2 yıldır zor anlar yaşattığını belirten doktoru, çözümü ameliyatla buldu. 11 yaşındaki Elif, kapalı ameliyat ile ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu.