11 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

5. sınıf öğrencisi Elif ağrılarından olduğu kapalı ameliyat ile kurtuldu. Safra kesesi taşlarının küçük Elif'e 2 yıldır zor anlar yaşattığını belirten doktoru, çözümü ameliyatla buldu. 11 yaşındaki Elif, kapalı ameliyat ile ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu.

Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:16
  • 1
  • 115
Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

İzmir'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi Elif, 2 yıldır safra kesesi ağrıları çekiyordu. Gittiği dopktorun ameliyat önerisi ile Elif ağrılarından kurtuldu. Elif'in safra yolu tıkanıklığı ameliyatla sonlandırılmış oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 115
Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

11 yaşındaki Elif Baytekin, uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu. Doç. Dr. Tunç Özdemir, safra kesesi taşlarının son dönemde çocuklarda daha sık görüldüğünü söyledi. Torbalı ilçesinde yaşayan iki çocuklu muhasebeci Aslıhan Baytekin (36) ile elektronik teknisyeni Ersin Baytekin (37) çiftinin büyük kızı Elif Baytekin, yaklaşık 2 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.

  • 3
  • 115
Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

Safra kesesinde taş saptanan Elif, doktor takibine alındı. Ancak geçtiğimiz günlerde Elif'te karın ağrısının yanında kaşıntı ve sarılık rahatsızlıkları da baş gösterdi. Baytekin çifti şikayetleri dayanılmaz hale gelen kızını, İzmir Kent Hastanesi'ne götürdü. Kent Hastanesi'nde çocuk cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir, muayene ve tetkiklerden sonra Elif'e 'safra yolu tıkanıklığı' tanısı koydu.

  • 4
  • 115
Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

Genç kadın çıktığı gezide yaşadıklarıyla şoke etti.

  • 5
  • 115
Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti

Kolunda yarayla karşılaşan kadın bu yarayı tedavi ettirdi.