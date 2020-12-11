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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti Küçük Elif safra kesesi taşlarından kapalı ameliyatla kurtuldu! İçinden çıkanlar şoke etti
5. sınıf öğrencisi Elif ağrılarından olduğu kapalı ameliyat ile kurtuldu. Safra kesesi taşlarının küçük Elif'e 2 yıldır zor anlar yaşattığını belirten doktoru, çözümü ameliyatla buldu. 11 yaşındaki Elif, kapalı ameliyat ile ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu.
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 10:16
İzmir'de yaşayan 6. sınıf öğrencisi Elif, 2 yıldır safra kesesi ağrıları çekiyordu. Gittiği dopktorun ameliyat önerisi ile Elif ağrılarından kurtuldu. Elif'in safra yolu tıkanıklığı ameliyatla sonlandırılmış oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
11 yaşındaki Elif Baytekin, uygulanan kapalı ameliyat yöntemiyle ağrıdan, sarılık ve kaşıntıdan kurtuldu. Doç. Dr. Tunç Özdemir, safra kesesi taşlarının son dönemde çocuklarda daha sık görüldüğünü söyledi. Torbalı ilçesinde yaşayan iki çocuklu muhasebeci Aslıhan Baytekin (36) ile elektronik teknisyeni Ersin Baytekin (37) çiftinin büyük kızı Elif Baytekin, yaklaşık 2 yıl önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü.
Safra kesesinde taş saptanan Elif, doktor takibine alındı. Ancak geçtiğimiz günlerde Elif'te karın ağrısının yanında kaşıntı ve sarılık rahatsızlıkları da baş gösterdi. Baytekin çifti şikayetleri dayanılmaz hale gelen kızını, İzmir Kent Hastanesi'ne götürdü. Kent Hastanesi'nde çocuk cerrahı Doç. Dr. Tunç Özdemir, muayene ve tetkiklerden sonra Elif'e 'safra yolu tıkanıklığı' tanısı koydu.
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