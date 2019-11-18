KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!
ÖSYM, uzun süredir merakla beklenen 2020 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvim ile birlikte milyonların katılım sağladığı sınavların tarihleri de resmen belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyan yüz binlerce kişi katılmayı planladığı sınavın tarihini araştırıyor. Bunların içinde KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES yer alıyor. Peki, KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin son dakika açıklaması ile duyurduğu o tarihler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:21Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:57