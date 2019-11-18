KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

ÖSYM, 2020 sınav takvimini saatler 10.50'yi gösterirken yaptığı açıklama ile duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." denildi. Peki, KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı listeye göre sınav tarihleri...