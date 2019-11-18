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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

ÖSYM, uzun süredir merakla beklenen 2020 sınav takvimini açıkladı. Açıklanan takvim ile birlikte milyonların katılım sağladığı sınavların tarihleri de resmen belli oldu. ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyan yüz binlerce kişi katılmayı planladığı sınavın tarihini araştırıyor. Bunların içinde KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES yer alıyor. Peki, KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin son dakika açıklaması ile duyurduğu o tarihler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:57
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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

ÖSYM, 2020 sınav takvimini saatler 10.50'yi gösterirken yaptığı açıklama ile duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir. Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur." denildi. Peki, KPSS, DGS, YKS, YDS, ALES 2020 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM'nin açıkladığı listeye göre sınav tarihleri...

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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

ALES 2020 NE ZAMAN?

ALES her yıl olduğu gibi 2020 yılında da 3 kez yapılacak. ALES -1, ALES -2, ALES -3 sınavlarına katılmayı planlayanların hazırlıklarını şu tarihlere göre yapmaları gerekecek...

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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

İlk ALES, 3 Mayıs 2020 Pazar günü gerçekleşecek. ALES-2, 20 Eylül 2020 Pazar günü yapılacak. ALES-3 ise 29 Kasım 2020'de gerçekleştirilecek.

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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

ALES-1'e katılmak isteyen adaylar başvurularını 13-23 Mart tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi sayfası ais.osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Adaylar geç başvuruları ise 1 Nisan 2020'de gerçekleştirecek.

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KPSS DGS YKS YDS ALES 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika açıklaması ile duyurdu!

DGS 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

Her yıl yüz binlerce kişi ön lisans eğitimini DGS ile lisansa tamamlıyor. DGS, en çok katılım olan sınavlar arasında önemli bir yere sahip. 2020 yılında DGS'ye katılma hedefi olanlar tarihleri araştırıyor. İşte 2020 DGS sınav tarihleri...