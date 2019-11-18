18 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı. Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü. Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yunvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 11:10
  • 1
  • 200
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karıncalar 'çalışkanlık' ünvanının hakkını verebilecek mi? Bahçesinde ateş karıncası kolonisi bulunan adam ilginç bir deneye imza attı. Bir kova dolusu erimiş alüminyumu karınca yuvasının deliğinden döken adamın ortaya çıkardığı görüntüler inanılmaz.

  • 2
  • 200
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Hayvanlar aleminin en çalışkan üyeleri olarak bilinen karıncaların gizemli hayatına mini bir baskın yapmaya ne dersiniz. Karınca yuvasına erimiş alüminyum döken adam, o görüntüleri Youtube üzerinden paylaştı.

  • 3
  • 200
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karınca kolonisiyle karşılaşan adam bahçesinde bir deneye kalkıştı. Çalışkanlık denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan karıncaların yuvasını incelemek isteyen adam ilgin bir şey yaptı.

  • 4
  • 200
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Karınca yuvasına alüminyum döken kişi ortaya çıkanlar karşısında şaşkına döndü.

  • 5
  • 200
Karıncalar inşa etti! Bilim adamları o görüntülere inanamadı

Sosyal paylaşım sitesi Youtube'da milyonlarca defa izlenen karınca yunvasına alüminyum dökülen görüntüler sizlerle.