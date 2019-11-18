ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS 2020 ne zaman? Bu sorular son günlerde en çok arananlar arasında yer alıyor. KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS gibi sınavlar ÖSYM'nin güvencesi altında gerçekleşiyor. ÖSYM, her yıl yayınladığı yıllık takvimle sınav tarihlerini duyuruyor. KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS'ye milyonlarca kişi katılıyor. ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. Kritik sınavların tarihi resmen belli oldu. İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi ve detaylar...

ÖSYM, her yıl milyonlarca kişinin kaderini belirleyen sınavlar gerçekleştiriyor. Farklı yaş ve hedef guruplarında gerçekleşen sınavlarla adaylar eğitimlerinin nasıl şekilleneceğini belirliyor. Katılımın en yüksek gerçekleştiği sınavlar ise hiç kuşkusuz, KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS... 2020 yılında ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS gibi sınavlara katılmak isteyenler, "ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS 2020 ne zaman?" gibi sorulara yanıt arıyor. ÖSYM takvimi resmen yayınladı. İşte sınav tarihleri...

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2020 YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada, "2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi'ne 18 Kasım 2019 günü saat 10.50'den itibaren ÖSYM'nin internet adresinden erişilebilecektir." denildi. Aşağıdaki bağlantıdan sınav takvimine erişebilirsiniz...

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS 2020 NE ZAMAN?

ÖSYM, 2020 sınav takviminin açıklanmasıyla birlikte en çok katılımın gerçekleştiği KPSS, YKS, YDS, ALES, DGS gibi sınavların tarihleri de netleşti. İşte tam liste...

ÖSYM ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPABİLİRİM?

ÖSYM şifresini unutanlar e Devlet Kapısı üzerinden sisteme giriş yapabilirler. Ancak yine de ÖSY şifresi almak için aşağıdaki yolu kullanabilirsiniz.

– Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki linke tıklayınız. Açılan sayfada TC kimlik numaranızı ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasını eksiksiz olarak giriniz. Ardından "İleri" butonuna tıklayın.

– Şimdi ikinci aşamadasınız. Bu aşamada açılan sayfada kimlik bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Açılan sayfada Nüfus Cüzdanı seri ve no'su istenmektedir. Bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra sıra geldi güvenlik sorusu aşamasına.

– Güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken yanıtladığınız cevabı girmeniz gerekmektedir. Bu cevabı eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Sizden istenilen tüm bilgileri girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.