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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2020'nin yapılacağı tarih resmen belli oldu. TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumdan oluşan YKS'ye katılacak öğrencilerin tamamı TYT oturumuna katılmak zorunda. Öğrenciler, 3 oturuma da katılma hakkına sahipler. Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren sınav ile öğrenciler hayal ettikleri üniversitede eğitim görme şansını elde ediyor. Barajı geçemeyen öğrenciler ise bir sonraki yıl yeniden sınava katılıyor. Bu yıl hem lise son sınıf öğrencileri hem de yeni bir bölüm kazanmak isteyen ve daha önce üniversiteyi kazanamayan öğrenciler sınava katılacak. Başvuruların 2 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:26
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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2020 için geri sayım başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılının start almasının ardından birçok öğrenci YKS için hazırlıklara başladı. Öğrenciler, TYT, AYT ve YDT'den oluşan 3 oturuma katılacak. Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm öğrencileri kapsıyor. AYT ve YDT ise öğrencinin tercihine bağlı olarak katıldığı sınavlar olarak biliniyor. Yabancı dil üzerine eğitim almak isteyenler Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılıyor. Alan Yeterlilik Testi'ne de belli bölümleri tercih edecek öğrenciler katılım gösteriyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte YKS ile ilgili detaylar....

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2019 yılında YKS'ye katılan öğrenciler her oturum için 50 TL ödeme gerçekleştirdi. 3 oturuma katılan öğrenciler 150, tek oturuma katılan öğrenciler ise 50 TL ödedi. Bu yıl sınav ücretlerinde artış olması beklenmezken, öğrencilerin yine oturum başına 50 TL ödeme yapması bekleniyor.

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS BAŞVURU ÜCRETLERİ NEREDEN ÖDENİYOR?

2019 yılında ÖSYM tarafından aşağıdaki ödeme yöntemleri ve bankalar tercih edilmişti:

Ödeme Yerleri: Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası'nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

2020 YKS NE ZAMAN OLACAK?

Milyonlarca öğrencinin üniversite hayalini gerçekleştirmek için katılım sağladığı YKS'nin tarihi hiç kuşkusuz en çok merak edilenlerin başında geliyor. 2 milyonu aşkın öğrenci her yıl YKS'ye giriyor. YKS 2020'de yine 3 oturumdan gerçekleşecek.

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YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

TYT oturumu 20 Haziran, AYT ve YDT ise 21 Haziran'da olacak. Milyonların kaderini belirleyecek sınavın sonuçları ise 23 Temmuz'da açıklanacak.