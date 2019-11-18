YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

YKS 2020'nin yapılacağı tarih resmen belli oldu. TYT, AYT ve YDT şeklinde 3 oturumdan oluşan YKS'ye katılacak öğrencilerin tamamı TYT oturumuna katılmak zorunda. Öğrenciler, 3 oturuma da katılma hakkına sahipler. Milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren sınav ile öğrenciler hayal ettikleri üniversitede eğitim görme şansını elde ediyor. Barajı geçemeyen öğrenciler ise bir sonraki yıl yeniden sınava katılıyor. Bu yıl hem lise son sınıf öğrencileri hem de yeni bir bölüm kazanmak isteyen ve daha önce üniversiteyi kazanamayan öğrenciler sınava katılacak. Başvuruların 2 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Peki, YKS başvuruları ne zaman başlayacak? 2020 YKS TYT, AYT, YDT ne zaman olacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 18.11.2019 12:15 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 12:26 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





