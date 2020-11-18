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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence Yeni tip koronavirüs salg��nı ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi. İşte tepki çeken o görüntüler... Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:53
Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.
Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı.
Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.
Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi.