Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Yeni tip koronavirüs salg��nı ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi. İşte tepki çeken o görüntüler...

DHA Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL