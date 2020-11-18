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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Yeni tip koronavirüs salg��nı ile mücadele kapsamında müzikli her türlü eğlencenin yasaklanmasına rağmen, İstanbul Boğazı'nda lüks yatta 'sosyal mesafesiz' doğum günü partisi düzenlendi. İşte tepki çeken o görüntüler...

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:52 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 12:53
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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Geçen hafta lüks bir yatta düzenlenen doğum gününün görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Veronica isimli bir kadının 22 yaşına girmesi nedeniyle düzenlenen doğum günü partisi bir yatta yapıldı.

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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Yatın her tarafı balonlarla donatılırken, bir teknenin üzerine dev balona Veronica yazıldı ve lazer gösterisi yapıldı.

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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Partiye katılanlar boğazdan geçerken köprünün altına bir tekneden genç kadının ismi lazer ile yazıldı.

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Kurallar yok sayıldı! Boğaz'da lüks yatta tepki çeken eğlence

Davetliler için hazırlanan bir diğer sürprizde ise dansçı kadınlar çeşitli figürler sergiledi.