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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık açık uyardı! İşte alarm veren şehirler

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Giriş: 26.11.2020 11:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de vaka sayılarında alarm veren şehirleri tek tek açıkladı. Yüzde 50'nin üzerinde vaka artışıyla tehlikeli bir durum olan bu illeri Bakan Koca, üzerinde ısrarla durarak uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de başlayan Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek Türkiye'nin il il koronavirüs vakalarında son durumu açıkladı Bakan Koca ve "İstanbul dahil bazı illerde düşüşler görüldü ancak erken yargıya varmak zor. İstanbul, Kocaeli, Bursa ve İzmir'de üçüncü zirve yaşanıyor. Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arası artışlar oldu." dedi.

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