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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri CHP'li Bodrum Belediyesi isyan ettirdi! Bitmeyen çile: Patlayan su boruları CHP'li Bodrum Belediyesi isyan ettirdi! Bitmeyen çile: Patlayan su boruları Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen ana isale hattında gerçekleşen patlamalar, halkın tepkisini çekiyor. Son olarak patlayan boru yüzünden bir kamyonetin yarılan suyla dolu asfaltın içine düşmesiyle 3 kişinin ölümden döndüğü olay sonrası vatandaşlar, hemen her hafta yaşanan boru patlamalarının sona ermesini istiyor. Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 12:40
Bodrum'un su ihtiyacını karşılamak için 2011 yılında Geyik Barajı'ndan döşenen 140 kilometre uzunluğundaki ana isale hattındaki patlamalar bölge halkını mağdur etmeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İsale hattının çeşitli yerlerinde 9 yılda yaklaşık 3 bin patlama meydana gelirken, turizm beldesinde son 6 ayda ise 20'yi aşkın patlama yaşandı.
Patlamaların gerçekleştiği yollar dönem dönem onarım çalışmaları sebebiyle kapalı kalırken, ilçenin birçok mahallesi ise saatlerce susuz kaldı.
Patlayan borular nedeniyle birçok ev ve iş yerini su basarken, tonlarca temiz su da boşa aktı. Geçen pazartesi meydana gelen son olayda ise Bitez Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerindeki hattın patlamasıyla içinde 3 kişi bulunan kamyonet, içi suyla dolan çukura düştü. Kamyonetin içindekiler kendi imkanlarıyla boğulmaktan son anda kurtulurken, ilçedeki vatandaşlar bu duruma önlem alınmasını istiyor.
'SABRIMIZ KALMADI' Atatürk Bulvarı'nda market işleten Murat Kurutaş, patlayan su boruları nedeniyle sabırlarının tükendiğini söyledi. Kurutaş, " Birinin ölmesi mi gerekiyor diyorduk ve neredeyse birileri ölüyordu. Allah korudu. Ancak yetkililerden hala ses seda yok. Patlama sebebiyle tüm gün yolumuz kapalıydı. Zaten pandemi dönemindeyiz. Ekonomik olarak da etkilendik ancak önlem alınamıyor. Neden yapılmadığını vatandaşlara anlatsınlar. Bizim sabrımız kalmadı. İnşaat yasakları kalkıp, büyük kamyonlar gezmeye başlayınca, yollardaki çökmeler daha kolay hale geliyor. Sürekli borular ne zaman patlayacak diye bekliyoruz. Bu yüzden kepenk yaptırdık. Su basınca canımızı kurtarmak için içeri girip kepengi kapatıyoruz. Yolların 3-4 gün kapalı kalması bize çok normal gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.