CHP'li Bodrum Belediyesi isyan ettirdi! Bitmeyen çile: Patlayan su boruları

'SABRIMIZ KALMADI'

Atatürk Bulvarı'nda market işleten Murat Kurutaş, patlayan su boruları nedeniyle sabırlarının tükendiğini söyledi. Kurutaş, "Birinin ölmesi mi gerekiyor diyorduk ve neredeyse birileri ölüyordu. Allah korudu. Ancak yetkililerden hala ses seda yok. Patlama sebebiyle tüm gün yolumuz kapalıydı. Zaten pandemi dönemindeyiz. Ekonomik olarak da etkilendik ancak önlem alınamıyor. Neden yapılmadığını vatandaşlara anlatsınlar. Bizim sabrımız kalmadı. İnşaat yasakları kalkıp, büyük kamyonlar gezmeye başlayınca, yollardaki çökmeler daha kolay hale geliyor. Sürekli borular ne zaman patlayacak diye bekliyoruz. Bu yüzden kepenk yaptırdık. Su basınca canımızı kurtarmak için içeri girip kepengi kapatıyoruz. Yolların 3-4 gün kapalı kalması bize çok normal gelmeye başladı" ifadelerini kullandı.