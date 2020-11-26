İstanbul Esenyurt’ta korkutan yangın! Vatandaş geceyi böyle geçirdi

Yangının çıktığı bina sakinlerinden İlker Özdeş, ''Ekipler herkesi tahliye ederek binayı boşalttılar. Herhangi bir yaralı olup olmadığını görmedim. Bende bu binanın 5'inci katında oturuyorum, hemen dışarı çıktım'' diye konuştu.

