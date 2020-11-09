Gaziantep Valisi Gül’den koronavirüs uyarısı: Sakın yemeyin...

Gaziantep Valisi Davut Gül ilde yaşayan vatandaşlara çok önemli bir koronavirüs uyarısı yaptı. Vali Davut Gül, insanlara zorunlu olmadıkça dışarıda bir şey yenilmemesini ve çekirdek aile dışında kimseyle görüşülmemesi uyarısında bulundu. Öte yandan Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 516 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 84 kişi yaşamını yitirdi.