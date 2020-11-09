Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor!

Sedir mantarının coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir yılda hava şartları uygun olduğu zaman 50-100 ton arasında sedir mantarının yurt dışına ihraç edilmek üzere bölgede toplandığını söyledi.Kandemir, "Köylülerimizin daha iyi bir ekonomiye sahip olması için sedir mantarına coğrafi işaret almaya çalışıyoruz. Kilosu 100 TL değil 150 TL'ye satılması için çalışıyoruz. Sadece Japonya değil dünyanın bütün ülkelerine sedir mantarı ihraç etmek istiyoruz. Kozan'ın kuzey köyleri ve Feke'nin kuzeybatı 1300 rakımlı Toros dağı eteklerinde yıllık 50-100 ton mantar çıkıyor.