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Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor!
Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük... Adana'nın Kozan ve Feke ilçelerinde yılın sadece sonbahar aylarında düşen yağışlarla yetişen sedir mantarı, kilosu 100 liradan alıcı buluyor. Sedir mantarı Adana'daki fabrikalar aracılığı ile Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 09.11.2020 12:06Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 12:14
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Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük
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Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük
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Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük
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Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük
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20
Son dakika | Kilosu 100 lira! Yağmurdan sonra herkes onun peşine düşüyor! Kazançları çok büyük