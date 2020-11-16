Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı Koronavirüs (Covid-19) hastalarının birçoğu işitme kaybı, kulakda çınlama, uğultu gibi şikayetler olduğunu dile getiriyor. Bu durum da koronavirüste yeni bir belirti mi ortaya çıkardı sorusunu akla getiriyor. İşte detaylar... Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 13:06
Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Düne kadar kimse fark etmedi ancak hem araştırmalar hem de sosyal medyada kovid-19 pozitif hastalarının kulak ağrısından şikayet etmeleri bu yeni belirtinin ortaya çıkmasına neden oldu.
Bugüne kadar orta kulakta yeni koronavirüsü tanımlayan raporlar yayımlandı.
Bilim insanları ortaya çıkan yeni belirtileri inceliyor.
Mevcut veriler göz önüne alındığındaysa korona pozitif hastalarda görülen kulak problemleri üst solunum yolunda oluşan ikincil bir iltihaplanmadan kaynaklı.