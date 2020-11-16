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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Koronavirüs (Covid-19) hastalarının birçoğu işitme kaybı, kulakda çınlama, uğultu gibi şikayetler olduğunu dile getiriyor. Bu durum da koronavirüste yeni bir belirti mi ortaya çıkardı sorusunu akla getiriyor. İşte detaylar...

A Haber
Giriş Tarihi: 16.11.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 13:06
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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi.

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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Düne kadar kimse fark etmedi ancak hem araştırmalar hem de sosyal medyada kovid-19 pozitif hastalarının kulak ağrısından şikayet etmeleri bu yeni belirtinin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Bugüne kadar orta kulakta yeni koronavirüsü tanımlayan raporlar yayımlandı.

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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Bilim insanları ortaya çıkan yeni belirtileri inceliyor.

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Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Mevcut veriler göz önüne alındığındaysa korona pozitif hastalarda görülen kulak problemleri üst solunum yolunda oluşan ikincil bir iltihaplanmadan kaynaklı.