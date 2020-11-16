Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi: Kulak ağrısı

Koronavirüs (Covid-19) hastalarının birçoğu işitme kaybı, kulakda çınlama, uğultu gibi şikayetler olduğunu dile getiriyor. Bu durum da koronavirüste yeni bir belirti mi ortaya çıkardı sorusunu akla getiriyor. İşte detaylar...

Koronavirüs belirtilerine bir yenisi daha eklendi. Düne kadar kimse fark etmedi ancak hem araştırmalar hem de sosyal medyada kovid-19 pozitif hastalarının kulak ağrısından şikayet etmeleri bu yeni belirtinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Bugüne kadar orta kulakta yeni koronavirüsü tanımlayan raporlar yayımlandı.

Bilim insanları ortaya çıkan yeni belirtileri inceliyor. Mevcut veriler göz önüne alındığındaysa korona pozitif hastalarda görülen kulak problemleri üst solunum yolunda oluşan ikincil bir iltihaplanmadan kaynaklı

Kulaklarda çınlama, vızıltı, uğultu gibi sesler de koronavirüsün nadir görülen belirtilerinden.

Bilim insanlarına göre koronavirüsün asıl taşıyıcısı bu yeni belirtileri ortaya çıkaran bu tip hastalar.