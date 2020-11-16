Anadolu'nun eşsiz mimari örneği! İshak Paşa Sarayı'na turist akını

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı Kovid-19 salgınına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerden Meryem Yazıcı, "Tarihi dokusu ve her şeyiyle insanı çok etkiliyor. Bu saray insanı kendine hayran bırakan yapılardan birisidir" dedi. Ali Haydar Sertel ise, "Sarayın içini gezdik. Birkaç yüzyıl önce yapılmasına rağmen gayet güzel bir saray ve çok etkilendim" ifadelerini kullandı.

AA Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 12:40 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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