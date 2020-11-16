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16 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Anadolu'nun eşsiz mimari örneği! İshak Paşa Sarayı'na turist akını Anadolu'nun eşsiz mimari örneği! İshak Paşa Sarayı'na turist akını Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli turizm mekanları arasında yer alan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı'nı Kovid-19 salgınına rağmen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerden Meryem Yazıcı, "Tarihi dokusu ve her şeyiyle insanı çok etkiliyor. Bu saray insanı kendine hayran bırakan yapılardan birisidir" dedi. Ali Haydar Sertel ise, "Sarayın içini gezdik. Birkaç yüzyıl önce yapılmasına rağmen gayet güzel bir saray ve çok etkilendim" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 16.11.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 12:40
Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki seçkin örneklerinden olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla 2,5 ay ziyarete kapalı kalan tarihi İshak Paşa Sarayı, 105 bin turisti ağırladı.
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli Osmanlı eserleri arasında bulunan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, mimarisi, tarihi ve görkemli yapısıyla her yıl on binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
Lale Devri'nde inşa edilen ecdat yadigarı saray, tarihi, mimari yapısı, konumunun yanı sıra sarp kayalıklar arasındaki bir tepede yer alan kartal yuvası görünümüyle de dikkati çekiyor.
"Medeniyetler geçidi" olarak adlandırılan bölgede ilçe merkezine 7 kilometre uzaktaki 1900 rakımlı tepeye kurulu ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde de yer alan İshak Paşa Sarayı, yılın dört mevsimi yurt içi ve dışından gelen turistlerce ziyaret ediliyor.
Bünyesindeki 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarının yanı sıra heybetiyle bölgeye önemli oranda gelir gelmesini de sağlayan İshak Paşa Sarayı, Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayının ortalarından haziran ayının başlarına kadar 2,5 ay ziyaretçilerini ağırlayamadı.