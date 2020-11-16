Türkiye'de üretildi! 10 tır gücünde! Dünyada sadece birkaç ülkede var

'ÜÇÜNCÜ ÜLKE OLDUK'

Almanya ve Kanada'dan sonra Türkiye'de bu araçların ilk kez üretildiğine dikkat çeken Atar, "Almanya da iki firmada üretiliyor ama iki firmanın da sahibi tek. Kanada'da üretiliyor üçüncü de biz olduk Ereğli'de üretiyoruz şu an. Siparişlerimiz var. Talepler oldukça fazla. Görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların tamamı, bu araçların Türkiye'de yapılmasından çok memnun kaldıklarını belirttiler. Dolayısıyla burada yapılmasının avantajlarını kullanarak yurt içindeki firmalara da bu araçlardan vereceğiz inşallah" diye konuştu. Kanadalı iş insanı Bob Bogdan Charczuk ise araçların üretiminin Türkiye'de yapılabileceğine inandıklarını ve bunu başardıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

