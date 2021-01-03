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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı... Diyanet takvimi: 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı...
3 aylar ne zaman başlıyor? Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, dini günler takvimi oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden 2021 dini günler takvimi yayımlandı. Böylelikle, üç ayların başlangıç tarihi, kandil günleri ve bayram tarihleri belli oldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.01.2021 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 13:48
2021 üç aylar ne zaman? 2020 dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 2021 yılına girmemiz ile birlikte, Müslümanlar için önemli aylardan olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bu aylarda Müslümanlar ibadetlerini yapacak. Üç aylar, bünyesinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 dini günler takvimine göre, üç aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi gün�� başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.