2021 üç aylar ne zaman? 2020 dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 2021 yılına girmemiz ile birlikte, Müslümanlar için önemli aylardan olan üç ayların hangi tarihte başlayacağı merak ediliyor. Günahların affedildiği ve duaların kabul olduğu bu aylarda Müslümanlar ibadetlerini yapacak. Üç aylar, bünyesinde Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni barındırıyor. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Regaip, Miraç, Berat, Mevlid Kandili ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? İşte merak edilenler...