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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Otomobil almak isteyenlere kış uyarısı! Bunlara dikkat edin Otomobil almak isteyenlere kış uyarısı! Bunlara dikkat edin
Otomobil fiyatlarındaki düşüş birçok kişiyi iştahlandırdı. Trafik kazalarını inceleyen uzmanlar ise bilinçsiz araba kullanımını sonlandırmak istiyor. Otomobil almak isteyenlere kış uyarısı geldi. Özellikle kış aylarında arabaların verdiği arızaların sürücüler tarafından anlaşılamadığını belirten uzmanlar, "Otomobillerinizdeki ışıklara dikkat edin" uyarısında bulundu. Peki otomobillerdeki ışıklar ne işe yarıyor.
Giriş Tarihi: 03.01.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 13:08
Düşen otomobil fiyatları ile araç alımları arttı. Uzmanlarda ise sürücülere kullanım uyarısı geldi. Birçok sürücünün otomobiline dikkat etmeden sürüş gerçekleştirmesinden dolayı kazaya sebebiyet verdiği ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Otomobiller birçok kişi için günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri. Fiyatların düşmesiyle de otomobil alıcıları gün saymaya başladı ancak uzmanlardan uyarılar geldi.
Kazaların minimuma inmesi için çalışan uzmanlar otomobillerdeki ikaz lambalarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
İşte ikaz lambaları ve anlamları...
1. ÖN SİS FARLARINIZ AÇIK KALDIĞINDA EKRANDA YANAN UYARI IŞIĞIDIR