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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama
Dünya koronavirüs pandemisinin ikinci dalga şokunu yaşıyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki günlük vaka sayıları zaman zaman 100 binleri buluyor. Peki virüsün yayılma hızı artarken, ölüm sayılarının düşme nedeni ne? Bilim insanları yapılan test sayısına karşılık yükselmeyen ölümlerin nedenini açıkladı.
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:29
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