Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

AVRUPA'DA SIKI KARANTİNA ÖNLEMLERİ GERİ DÖNÜYOR

Avrupa kıtasını ikinci corona virüs dalgası etkisi altına aldı. Ülkeler, günlük olarak 100 bini bulabilen yeni vaka sayıları açıklıyor. Bu nedenle İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkeler yaz aylarında terk ettikleri sıkı karantina önlemlerini tekrar uygulamaya başladı. Ancak, virüs hala ölümcül olsa da ortalama olarak daha az insanı öldürüyor gibi görünüyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine (ECDC) göre, ikinci dalganın vurduğu İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde vakalar rekor sayıda bir artıyor, ancak ölümler aynı oranda artış göstermiyor.