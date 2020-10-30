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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

Dünya koronavirüs pandemisinin ikinci dalga şokunu yaşıyor. Özellikle Avrupa ülkelerindeki günlük vaka sayıları zaman zaman 100 binleri buluyor. Peki virüsün yayılma hızı artarken, ölüm sayılarının düşme nedeni ne? Bilim insanları yapılan test sayısına karşılık yükselmeyen ölümlerin nedenini açıkladı.

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:29
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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

AVRUPA'DA SIKI KARANTİNA ÖNLEMLERİ GERİ DÖNÜYOR

Avrupa kıtasını ikinci corona virüs dalgası etkisi altına aldı. Ülkeler, günlük olarak 100 bini bulabilen yeni vaka sayıları açıklıyor. Bu nedenle İtalya, İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve Belçika gibi ülkeler yaz aylarında terk ettikleri sıkı karantina önlemlerini tekrar uygulamaya başladı. Ancak, virüs hala ölümcül olsa da ortalama olarak daha az insanı öldürüyor gibi görünüyor.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin verilerine (ECDC) göre, ikinci dalganın vurduğu İngiltere, Fransa, İspanya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde vakalar rekor sayıda bir artıyor, ancak ölümler aynı oranda artış göstermiyor.

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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

İNGİLTERE'DE ÖLÜM ORANI YÜZDE 75 DÜŞTÜ

Oxford Üniversitesi'ne bağlı Nuffield Temel Sağlık Bilimleri Bölümü'nde kıdemli istatistikçi olan Jason Oke, "İngiltere'de ölüm oranı Haziran ayından bu yana düşüş gösteriyor. Elbette, ölü sayısı her gün biraz daha artıyor, ancak vaka-ölüm oranının biraz daha düştüğü görülüyor. İngiltere'de Haziran sonunda ölüm oranı yüzde 3 seviyesindeydi. Ağustos ayına gelindiğinde, yaklaşık yüzde 0,5'e kadar düştü. Şimdi ise kabaca yüzde 0,75 (yüzde 75 düşüş) seviyesinde seyrediyor" ifadelerini kullandı.

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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

İNGİLTERE'DE KORKUTAN TABLO: VAKALAR 9 GÜNDE BİR İKİYE KATLANIYOR

Bununla birlikte Oke, vaka sayısının artmasına rağmen ölüm oranlarındaki düşüşe ilişkin "Bu durumun ikinci dalgada enfekte olan insanların daha genç olmasından ve Covid-19 için uygulanan tedavilerde artan deneyimlerden kaynaklandığını düşünüyoruz" dedi.

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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

PANDEMİNİN MERKEZİNDEKİ ABD'DE VAKA-ÖLÜM ORANI DÜŞME EĞİLİMİNDE

Öte yandan, düşük ölüm oranı Avrupa'ya özgü değil. New York Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre corona virüsle ilgili hastalıklarla hastaneye kaldırılanların ölüm oranı ABD'de de bu yılın başından beri düştü. Çalışmada ülkede Nisan ayında yüzde 6,7 olan vaka ölüm oranının Eylül ayında yüzde 1,9'a düştüğü aktarıldı.

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Vaka sayıları hızla artarken ölümler neden yükselmiyor? Bilim insanlarından flaş açıklama

1- GENÇ VE SAĞLIKLI İNSANLAR ENFEKTE OLUYOR

Pandeminin mart ve nisan aylarında zirveye oluşan ilk dalgası özellikle bakım evlerinde kalan yaşlıları vurdu. Ancak bu durum yaz aylarında değişti. Tatill yerlerine, restoranlara ve eğlence etkinliklerine katılan gençler arasında virüs hızla yayıldı.