30 Ekim 2020, Cuma
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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günleri İslam alemi öğle vakti cuma namazı kılarlar. Cuma tebriği için ise SMS ya da sosyal medya aracılığıyla cuma mesajları paylaşılır. Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününde paylaşılabilecek dualı ve en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları...

Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:15
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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Cuma günlerinde Müslümanlar birbirlerine Cuma mesajı atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Dualı ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinin cumasını tebrik etmek isteyen vatandaşlar, mübarek cuma günü ie ilgili sözleri araştırıyor. İşte 30 Ekim 2020 tarihine özel dualı ve en yeni resimli Cuma mesajları...

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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

EN YENİ DUALI CUMA MESAJLARI - 2020

Rabbim, yarar getirmeyen bilgiden, korkmayan kalpten, duyulmayan duadan, doymak bilmeyen nefisten, açlıktan ki o kötü bir arkadaştır hıyanettenki o ne kötü sırdaştır tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kocamaktan, ezel-i ömre döndürülmekten, deccal fitnesinden kötülüğünden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden Sana sığınırım.

Ya Rabbim! Bu mübarek cuma günün yüzüsuyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin.

Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.

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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Ey gecenin sahibi.. Nasıl ki kudretinle geceyi gündüzle örtüyorsan; bizim de hatalarımızı, günahlarımızı rahmetinle ört.. Hayırlı cumalar!

Allah'ım, bu mübarek cuma günü hürmetine milletimizi terör illetinden muhafaza eyle! Cumanız mübarek olsun...