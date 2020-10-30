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Dualı Cuma mesajları: 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günleri İslam alemi öğle vakti cuma namazı kılarlar. Cuma tebriği için ise SMS ya da sosyal medya aracılığıyla cuma mesajları paylaşılır. Müslümanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan cuma gününde paylaşılabilecek dualı ve en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 30 Ekim'e özel en yeni ve resimli cuma mesajları...
Giriş Tarihi: 30.10.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 09:15
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