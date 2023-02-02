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Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyonu tamamlanmak üzere olan Kız Kulesi'ni ziyaret etti. Drone ile çekilen görüntülerde kubbe alemi göründü. Kule'nin bulunduğu adadaki düzenleme çalışması ise tam gaz devam ediyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.02.2023 06:58
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Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

Restorasyon süreci devam eden Kız Kulesi'nden sona doğru yaklaşılıyor. SABAH ekipleri drone vasıtasıyla tarihi yapıdaki çalışmaları havadan görüntüledi ve çalışmalarda sona doğru gelindiğini kayıt altına aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

YOĞUN BİR ÇALIŞMA GÖZE ÇARPIYOR
Kız Kulesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmalarında hızla sona doğru yaklaşılıyor.

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Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

Tarihi yapının üzerinde bulunduğu adacığın havadan çekilmiş görüntüleri, Kız Kulesi'nin tüm Türkiye ile çok daha sağlam ve aslına uygun olarak buluşmasına az kaldığını adeta müjdeliyor.

Kule ile özdeşleşen alem ve bayrak ortaya çıkmış durumda. Kulede iki farklı çalışma yürütülüyor. Bir yandan kulede restorasyon işlemleri akademisyenler eşliğinde büyük bir titizlikle yürütülürken, diğer yandan tarihi yapının üzerinde bulunduğu adada da çalışmalar sürüyor.

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Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

ÇEVRE DÜZENLEMESİ DE YAPILIYOR
Çeşitli iş makinaları ve vinçler, adanın etrafından geniş çaplı bir çalışma yürütüyor. Havadan çekilen görüntülerde adanın bir kısmının yürüyüş alanlarının taşlarının yerleştirilmiş olduğu göze çarpıyor.

Kız Kulesi'nin çevresinde ekipler ciddi bir peyzaj çalışması yürütüyor. Anıt Eser olarak açılması planlanan ve müze kart ile ziyaret edilebilecek olan Kız Kulesi'nin önümüzdeki aylarda ziyaretçilere açılacağı öngörülüyor.

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Kız Kulesi’nin restorasyonunda sona yaklaşıldı! Drone ile görüntülendi

RESTORASYON KAPSAMINDA NELER YAPILIYOR?
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kız Kulesi restorasyonu ile ilgili, "Bütün hataları tespit edip, aşamalı ve kontrollü bir şekilde kaldırıyoruz.