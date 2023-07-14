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Haberler Galeri Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'de! "Dışarı çıkmayın" uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'de! "Dışarı çıkmayın" uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Türkiye'de şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkan sıcaklığın bugün Antalya, Aydın ve Manisa'da 43 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Öte yandan AKOM, İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcak hava dalgası nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar göstereceğini, Türkiye'nin de riskli kategoride yer aldığını vurguladı. Uzmanlar ise 'Pamuklu kıyafetler giyin, gerekmedikçe dışarı çıkmayın, yüksek proteinli gıda tüketmeyin, güneş altında kalan aracınıza hemen binmeyin' uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:31
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Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye’de! Dışarı çıkmayın uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Dünyada ortalama sıcaklıkların aynı hafta içerisinde 3 kez üst üste rekor kırmasının ardından Afrika ve Basra'dan gelen çöl sıcakları Türkiye'ye de giriş yaptı.

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Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye’de! Dışarı çıkmayın uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Bugün 14 Temmuz ve 15 Temmuz Cumartesi günü pik seviyeye ulaşacağını belirten uzmanlar, sıcakların 15 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

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Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye’de! Dışarı çıkmayın uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise 12-18 Temmuz haftası için Güney ve Batı kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 10, diğer bölgelerde 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini öngördü.

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Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye’de! Dışarı çıkmayın uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Bu tahminlere göre Antalya'da sıcaklığın yarın 44 dereceye ulaşması beklenirken, dün Türkiye genelinde aşırı sıcaklar etkisini göstermeye başladı.

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Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye’de! Dışarı çıkmayın uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de; Ege'de ise İzmir, Aydın, Manisa, Denizli'de bunaltıcı hava nedeniyle sokaklar boş kaldı.
İstanbul'a da AKOM'dan sıcak hava uyarısı geldi. İki gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeğini belirten AKOM, "öğlen saatlerinde dışarı çıkılmama" uyarısı yaptı.