Kerberos sıcak hava dalgası Türkiye'de! "Dışarı çıkmayın" uyarısı | Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?

Türkiye'de şiddetli yağışlar yerini aşırı sıcaklara bıraktı. Mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkan sıcaklığın bugün Antalya, Aydın ve Manisa'da 43 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Öte yandan AKOM, İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı yaptı. İki gün boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceğini belirten AKOM, öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiği uyarısı yaptı. Avrupa Birliği Uzay Ajansı ise Avrupa'nın güneyinde etkili olacak Kerberos sıcak hava dalgası nedeniyle termometrelerin 48 dereceye kadar göstereceğini, Türkiye'nin de riskli kategoride yer aldığını vurguladı. Uzmanlar ise 'Pamuklu kıyafetler giyin, gerekmedikçe dışarı çıkmayın, yüksek proteinli gıda tüketmeyin, güneş altında kalan aracınıza hemen binmeyin' uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 14.07.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 09:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL