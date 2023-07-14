Canan Karatay'ın yasak listesi! 'Yanından bile geçmeyin' Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

Canan Karatay'ın yasaklı besinler listesi! Özellikle kilo vermek isteyenler ağzına bile sürmesin! Bütün hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı. İşte Karatay'ın listesindeki vücudu zehirleyen besinler...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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