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Canan Karatay'ın yasak listesi! 'Yanından bile geçmeyin' Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

Canan Karatay'ın yasaklı besinler listesi! Özellikle kilo vermek isteyenler ağzına bile sürmesin! Bütün hastalıklara davetiye çıkarıyor. Ezber bozan açıklamalarıyla sık sık gündem olan Prof. Dr. Canan Karatay, bu sefer kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak için mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler sıraladı. İşte Karatay'ın listesindeki vücudu zehirleyen besinler...

Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:23
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Canan Karatay’ın yasak listesi! ’Yanından bile geçmeyin’ Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

Vücudu hasta ediyor! Sofranızdan uzakt tutun! Yasak besinler listesini paylaşan Canan Karatay, kilo vermek isteyenlere, tansiyonu olanlara, kalp, kanser, kronik rahatsızlığı bulunanlara tavsiye verdi. Yaptığı açıklamalar ve önerdiği diyet programları ile gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay hastalıklardan korunmak için mutfağa sokulmaması gereken besinleri açıkladı. İşte, hastalıklara davetiye çıkaran besinler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Karatay’ın yasak listesi! ’Yanından bile geçmeyin’ Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

Doğal beslenme için şimdiye kadar kelle paça, köy tereyağı ve kaya tuzu gibi besinlerin önemini anlatan Canan Karatay; bu sefer yasaklı besinler listesi ile ön plana çıktı.

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Canan Karatay’ın yasak listesi! ’Yanından bile geçmeyin’ Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

Özellikle kilo vermek isteyenler, kalp, kanser, tansiyon ve kronik hastalığı bulunanları uyaran Karatay, hazır gıdalara karşı uyarıyor.

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Canan Karatay’ın yasak listesi! ’Yanından bile geçmeyin’ Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

İŞTE CANAN KARATAY'IN YASAKLI LİSTESİ

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Canan Karatay’ın yasak listesi! ’Yanından bile geçmeyin’ Vücudu darmaduman ediyor! İşte o besinler...

*Simit, kuru pasta ve yaş pastalar
*Pirinç pilavı
*Patates, mısır
*Makarna, börek, poğaça, açma.