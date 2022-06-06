06 Haziran 2022, Pazartesi
Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: "Ben seni öldüreceğim demedim mi?"
Konya'da koca dehşeti kan dondurdu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran 11 senelik 36 yaşındaki eşi Hatice Küççüktürk'ü bıçaklayıp ağır yaralayan, 69 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü de katleden 40 yaşındaki Abdullah Küççüktürk ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:50
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