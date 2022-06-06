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Haberler Galeri Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: "Ben seni öldüreceğim demedim mi?"

Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: "Ben seni öldüreceğim demedim mi?"

Konya'da koca dehşeti kan dondurdu. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkaran 11 senelik 36 yaşındaki eşi Hatice Küççüktürk'ü bıçaklayıp ağır yaralayan, 69 yaşındaki kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü de katleden 40 yaşındaki Abdullah Küççüktürk ile ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 20 seneye kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 06.06.2022 10:50
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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: Ben seni öldüreceğim demedim mi?

İddianamede Küççüktürk'ün bina girişinde beklediği, asansörden inen karısına, "Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana seni öldüreceğim demedim mi" diyerek önce kayınvalidesini daha ardından da kaçan eşini yakalayıp pek çok kez bıçakladığı ifadelerine yer verildi. Sanık koca da eşinin kendisini aldattığını iddia etti.

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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: Ben seni öldüreceğim demedim mi?

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ PEŞ PEŞE BIÇAKLADI

9 Mart sabahı Konya'nın merkez Meram ilçesi Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi üzerinde yaşanan vahşette, hakkında uzaklaştırma kararı olan Abdullah Küççüktürk 4 çocuğunun annesi Hatice Küççüktürk ile kayınvalidesi Fatma Gümüş'ü evlerinin önünde pek çok kez bıçakladı.

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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: Ben seni öldüreceğim demedim mi?

KAYINVALİDE KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Fatma Gümüş bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hatice Küççüktürk ise günler süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis tarafından yakalanan suç makinesi Küççüktürk ise çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan' tutuklandı.

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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: Ben seni öldüreceğim demedim mi?

20 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık katil zanlısı Abdullah Küççüktürk hakkında kayınvalidesine yönelik öldürme eylemi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet, eşine yönelik eylemi nedeniyle ise 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

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Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: Ben seni öldüreceğim demedim mi?

"SANA DEMEDİM Mİ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Fatma Gümüş'ün hastaneye gitmek üzere kızı ile asansöre bindiği, zemin katta asansörden inerken karşılarına Küççüktük'ün çıktığı, 'Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana demedim mi seni öldüreceğim' diyerek montunun içinden çıkardığı ekmek bıçağı ile önce kayınvalidesini bıçakladığı ve daha sonra kayınvalidesini merdiven boşluğundan merdiven kısmına doğru atmaya çalıştığı, Hatice Küççüktürk'ün buna engel olmaya çalıştığı ve birinci kata doğru kaçmaya çalıştığı, arkasından giden katil zanlısının ise eşini karın, kol ve bacak kısımlarından öldürmek amaçlı defalarca bıçakladığı bilgilerine yer verildi.