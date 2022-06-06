Gözü dönen koca dehşet saçtı! Kayınvalidesine peş peşe sapladı: "Ben seni öldüreceğim demedim mi?"

"SANA DEMEDİM Mİ SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

İddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Fatma Gümüş'ün hastaneye gitmek üzere kızı ile asansöre bindiği, zemin katta asansörden inerken karşılarına Küççüktük'ün çıktığı, 'Sen beni aldatıyorsun, sürekli polisi arıyorsun, ben sana demedim mi seni öldüreceğim' diyerek montunun içinden çıkardığı ekmek bıçağı ile önce kayınvalidesini bıçakladığı ve daha sonra kayınvalidesini merdiven boşluğundan merdiven kısmına doğru atmaya çalıştığı, Hatice Küççüktürk'ün buna engel olmaya çalıştığı ve birinci kata doğru kaçmaya çalıştığı, arkasından giden katil zanlısının ise eşini karın, kol ve bacak kısımlarından öldürmek amaçlı defalarca bıçakladığı bilgilerine yer verildi.