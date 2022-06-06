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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

Burdur'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sele düğün salonunda yakalanan davetliler canlarını kurtarmak için masaların üzerine çıktılar. Düğünde korku dolu anlar yaşayan konuklar salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltması ile rahatlarken kabus anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İHA
Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:14
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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

Burdur'da geçen gün başlayan şiddetli yağmur günlük yaşamı oldukça zorlaştırdı.

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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

Yağmur sebebiyle pek çok bölgede sel meydana gelirken vatandaşlar kabus dolu anlar yaşadı.

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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

KORKU DOLU ANLAR YAŞADILAR

Bugün bir otelin düğün salonunda yapılan organizasyon esnasında misafirler korku dolu anlar yaşadı.

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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

MASALARIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

Düğünün başlamasına kısa bir süre kala salonu dolduran sel suları sebebiyle misafirler, çocuklarıyla birlikte sandalyelerin sürüklendiği salonda masalara çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

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Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

"BİR ANDA GELDİ"

Sel sularını görevlilerin kapı ve camları kırarak boşaltmasıyla yaralanma ve can kaybı olmaması teselli kaynağı oldu.