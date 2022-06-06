Düğünde can pazarı! Masaların üzerine çıkarak kurtuldular: Bir anda geldi ve…

Burdur'da şiddetli yağışların ardından meydana gelen sele düğün salonunda yakalanan davetliler canlarını kurtarmak için masaların üzerine çıktılar. Düğünde korku dolu anlar yaşayan konuklar salonun kapı ve camlarının kırılıp suyun boşaltması ile rahatlarken kabus anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

İHA Giriş Tarihi: 06.06.2022 09:14 Güncelleme Tarihi: 06.06.2022 09:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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