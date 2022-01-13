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Haberler Galeri Sevgilisiyle bir oldu annesini 35 yıllık evinden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay

Sevgilisiyle bir oldu annesini 35 yıllık evinden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay

ATV ekranında canlı yayınlanan "Esra Erol'da" programına başvuran Emine Pamuk oğlu tarafında sokağa atıldığını iddia etti. Yaşanan olay stüdyodakileri hüzne boğarken, olaylarla ilgili yayına bağlanan oğlu Kenan Baylan iddialara yanıt verdi. Öte yandan Emine hanımın cezaevinden arkadaşı Suna Hanım ise çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oğlu tarafından reddedilen anneye ise peş peşe destek telefonları geldi. Fatma Hanım ve Salih Bey ise sokakta kalan anneye destek olarak ve birlikte yaşamayı teklif etti. 13 Ocak 2022 Perşembe günü programda yaşananlar...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.01.2022 22:46 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 22:54
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Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay
Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol’u canlı yayında çileden çıkaran olay

Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün ATV'de canlı yayınlanan program birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara geliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay
Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol’u canlı yayında çileden çıkaran olay

Bugün (13 Ocak 2022 Perşembe) günü Emine Pamuk'un yaşadığı olay ise yürekleri sızlattı.

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Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay
Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol’u canlı yayında çileden çıkaran olay

Bartınlı anne Emine Pamuk oğlu Kenan Baylan'ın sevgilisi olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.

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Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay
Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol’u canlı yayında çileden çıkaran olay

"SEVGİLİSİ YÜZÜNDEN BENİ 35 YILLIK EVİMDEN KOVDU"

35 yıldır aynı evde yaşadığını belirten anne Pamuk, "Oğlum Kenan sevgilisi Gülay yüzünden beni kendi evimden kovdu. Benim 35 yıldır hayatım o evde geçti. Hatıralarım o evde benim!" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol'u canlı yayında çileden çıkaran olay
Karısıyla bir oldu annesini evden kovdu | Esra Erol’u canlı yayında çileden çıkaran olay

"GİT KOCA BUL EVİMDEN GİT"

Ayrıca Pamuk, "Oğlum bana 'git koca bul. Bu evde bir oda bile hak etmiyorsun' dedi.