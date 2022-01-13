13 Ocak 2022, Perşembe
Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü. Öte yandan ilçede benzer yağışların en son 30 yıl önce görüldüğü ve metrekareye 466 kg düştüğü belirtildi.
Giriş Tarihi: 13.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 16:43
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