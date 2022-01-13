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Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü. Öte yandan ilçede benzer yağışların en son 30 yıl önce görüldüğü ve metrekareye 466 kg düştüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 16:43
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Marmaris’teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Marmaris ve 13 kırsal mahallesinde, 8 Ocak'ta başlayan yağmur, akşam saatlerinde, 20 dakika süren ve şiddetini artırdıkça ceviz büyüklüğüne ulaşan doluya döndü. İlçe merkezi, uzun süreli dolu nedeniyle beyaza büründü.

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Marmaris’teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Dolunun ardından yağmur da düne kadar devam etti. En yüksek yağış miktarı 9 Ocak'ta yaşandı, 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağmur düştü.

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Marmaris’teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

4 gün süreyle, aralıksız devam eden yağmurlar nedeniyle ilçedeki toplam 51 ev, iş yeri, bahçe ve tarlada su baskını yaşandı. Dolu ve yağmur nedeniyle 27 araç hasar gördü, 4 dere taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü.

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Marmaris’teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

TOPRAK KAYMASI
İçmeler Mahallesi'nde yazın yanan dağlık alanların çıplak kalmasıyla akan çamurlu sular 2 istinat duvarını yıktı, toprak kaymaları meydana geldi.

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Marmaris’teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Toprak kayması ve su taşkınları nedeniyle Marmaris- İçmeler Mahallesi arasındaki 11 kilometrelik ve İçmeler Mahallesi-Asparan mevkisi arasındaki 17 kilometrelik yol ile İçmeler-Turunç, Bayır ve Osmaniye Mahallesi'ni birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldı.