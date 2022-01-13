Marmaris'teki felaketin boyutu ortaya çıktı! Böylesi en son 30 yıl önce oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1 yılda yağan yağmurun yaklaşık 3'te 1'i, 4 günde düştü. Yılda ortalama metrekareye 1126 kilogram yağışın düştüğü ilçede 4 günde bu oran metrekareye 414,6 kilogram olarak ölçüldü. Öte yandan ilçede benzer yağışların en son 30 yıl önce görüldüğü ve metrekareye 466 kg düştüğü belirtildi.