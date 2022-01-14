Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Tahliye edilen evde yaşayan Nagihan Kaçar, duyduğu büyük gürültünün ardından dışarı çıktığını ifade ederek, "Bir anda bir deprem oluyor zannettim. Dışarı çıktım. Bir indim ki duvar yok aşağıda. Eşimi aradım, sonra zabıtayı aradım. Onlar gerekli birimleri aradılar. İnşallah yarın gerekli müdahale yapılacak herhalde. Tahliye kararı alındı. Birazdan gideceğiz evimizden. Burası benim 25 yıllık evim. Bir de 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi bu istinat duvarını çekti. Yağmurlara dayanamadı" dedi.