14 Ocak 2022, Cuma
Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum'da korkutan olay
Muğla'nın Bodrum ilçesinde derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atarken, dere kenarındaki 2 ev tedbiren tahliye edildi. Bir evin bahçesinde ise zeminde yarılma olduğu görüldü. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...
Giriş Tarihi: 14.01.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 00:27
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7