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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum'da korkutan olay

Muğla'nın Bodrum ilçesinde derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı yıkıldı. Mahalle sakinleri deprem olduğunu sanarak kendilerini dışarı atarken, dere kenarındaki 2 ev tedbiren tahliye edildi. Bir evin bahçesinde ise zeminde yarılma olduğu görüldü. Yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları ve olay yerinden yeni görüntüler haberimizde...

İHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 00:27
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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

Yokuşbaşı Mahallesi'nden geçen derenin yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarı, son yağan yağmurların etkisiyle yıkıldı. Büyük bir gürültüyle dere yatağının içine yıkılan duvar, bölgede paniğe neden oldu.

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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

MAHALLELİ DEPREM ZANNETTİ

Kimi mahalle sakini deprem olduğunu sanarak kendini dışarı attı. Sesi duyup dışarı çıkan vatandaşlar, duvarın yıkıldığını görünce belediye ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, yıkılan yerin etrafını şeritle kapatarak güvenlik önlemi aldı.

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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Dere kenarındaki 2 evde yaşayan 2 aile tahliye edildi. Duvarın yıkılmasıyla birlikte evin bahçesindeki zeminde ise yarılma olduğu görüldü. Evin bahçesindeki toprağın bir kısmının ise çam ağacının kökleriyle durduğu görüldü.

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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Tahliye edilen evde yaşayan Nagihan Kaçar, duyduğu büyük gürültünün ardından dışarı çıktığını ifade ederek, "Bir anda bir deprem oluyor zannettim. Dışarı çıktım. Bir indim ki duvar yok aşağıda. Eşimi aradım, sonra zabıtayı aradım. Onlar gerekli birimleri aradılar. İnşallah yarın gerekli müdahale yapılacak herhalde. Tahliye kararı alındı. Birazdan gideceğiz evimizden. Burası benim 25 yıllık evim. Bir de 2 sene önce Büyükşehir Belediyesi bu istinat duvarını çekti. Yağmurlara dayanamadı" dedi.

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Mahalleli deprem zannetti: Duvar yıkıldı evler tahliye edildi | Bodrum’da korkutan olay

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