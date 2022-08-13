Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

bEKaraman'da Ercan Döner, 31 yaşındaki eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce beraber olduğu kişiden hamile kalıp doğurduğu bebeğini boğarak katlettikten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi. Döner'in suç duyurusu üzerine savcılık emriyle bahçede yapılan kazı sonucunda bebek kemikleri bulundu. Suçunu kabul eden Kübra Döner ile annesi, babası ve ağabeyi tutuklandı.