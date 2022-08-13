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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

bEKaraman'da Ercan Döner, 31 yaşındaki eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce beraber olduğu kişiden hamile kalıp doğurduğu bebeğini boğarak katlettikten sonra bahçeye gömdüğünü öğrendi. Döner'in suç duyurusu üzerine savcılık emriyle bahçede yapılan kazı sonucunda bebek kemikleri bulundu. Suçunu kabul eden Kübra Döner ile annesi, babası ve ağabeyi tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.08.2022 13:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 13:13
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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

Olay, Karamanoğlu Mehmetbey Mahallesi Kenzi Caddesi'nde yaşandı. Ercan Döner, 2 senelik eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce 2019 yılında başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi.

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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

Ercan Döner, 2 senelik eşi Kübra Döner'in kendisiyle evlenmeden önce 2019 yılında başkasıyla gönül ilişkisinin olduğunu ve bu ilişkiden dünyaya getirdiği bebeği, doğumun hemen ardından öldürüp evlerinin bahçesine gömdüğünü öğrendi.

Ercan Döner, aynı gün, 9 Ağustos'ta Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'na gidip eşi ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

POLİS BAHÇEDE BEBEK KEMİKLERİ BULDU

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kübra Döner'in ailesinin yaşadığı Kenzi Caddesi'ndeki evin bahçesinde kazı başlattı. Kazıda, duvar dibine gömülmüş bebek kemiklerine ulaşıldı.

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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

Kemikler kriminal incemele için adli tıp kurumuna gönderildi.

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Karaman’da evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeğini boğarak öldürdü! Kocası 3 yıl sonra gerçeği öğrenince...

Kübra Döner ile o dönem birlikte yaşadığı annesi Fatma Aktuğ (64), babası Recep Aktuğ (66) ve ağabeyi İsmail Hakkı Aktuğ (41) da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.