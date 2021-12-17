Kar İstanbul'un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Soğuk havaların iyice hissedilmeye başlandığı bugünlerde kar İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde akşam manzarası adeta mest etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe, drone ile havadan da görüntülendi. İşte kartpostallık görüntüler...