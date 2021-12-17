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Kar İstanbul'un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Soğuk havaların iyice hissedilmeye başlandığı bugünlerde kar İstanbul'un kapısına dayandı. Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde akşam manzarası adeta mest etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe, drone ile havadan da görüntülendi. İşte kartpostallık görüntüler...

İHA
Giriş Tarihi: 17.12.2021 01:27 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 01:32
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Kar İstanbul’un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini gösterdi.

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Kar İstanbul’un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı.

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Kar İstanbul’un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Belediye ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

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Kar İstanbul’un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kartepe'de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı.

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Kar İstanbul’un kapısına dayandı kalınlığı 40 santimetreye ulaştı | Mest eden görüntüler

Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe'de akşam manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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