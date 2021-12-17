17 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

İstanbul'da soğuk havaların etkisin artırmasıyla birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte o soruya en net yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. A Haber muhabiri Esra Keskin, il genelinde etkili olacak kar yağışının tarihini canlı yayında açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.12.2021 02:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 02:14
  • 1
  • 6
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

Soğuk havalar etkisini hissettirmeye başladı. İstanbul'un yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı düştü.

Peki kar kent merkezine ne zaman beyaza bürüyecek? A Haber muhabiri Esra Keskin bu soruya canlı yayında yanıt verdi.

İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği tarafından açıklanan son verileri paylaşan Keskin, cumartesi gününden itibaren İstanbul genelinde sulu kar yağışının başlayacağını belirtti.

HABERİN VİDEOSU

  • 3
  • 6
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Keskin, pazartesi gününden itibaren yağışların etkili olacağını belirtirken, salı gününe kadar yağışlı havanın süreceğini söyledi.

  • 4
  • 6
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı
  • 5
  • 6
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı