17 Aralık 2021, Cuma
İstanbullular dikkat! Tarih verildi kar geliyor | A Haber muhabiri canlı yayında açıkladı
İstanbul'da soğuk havaların etkisin artırmasıyla birlikte vatandaşlar 'Kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt arıyor. İşte o soruya en net yanıt Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verildi. A Haber muhabiri Esra Keskin, il genelinde etkili olacak kar yağışının tarihini canlı yayında açıklandı. İşte son dakika gelişmesinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 17.12.2021 02:06 Güncelleme Tarihi: 17.12.2021 02:14
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