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İstanbul'un komşusundan mest eden kar manzaraları | İşte kartpostallık görüntüler

İHA
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Giriş: 17.12.2021 01:19
Güncelleme:17.12.2021 01:30
Kar yağışının etkili olduğu Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akşam manzarası adeta mest etti. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe, drone ile havadan da görüntülendi. İşte kartpostallık görüntüler...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde beklenen yoğun kar yağışı, dün gece saatlerinde etkisini gösterdi. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 1600 rakımlı Kartepe'yi beyaza bürüdü.

Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe, yoğun kar yağışıyla birlikte vatandaşların akınına uğramaya başladı. Belediye ekipleri de yollarda ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.

KAR KALINĞI 40 SANTİMETREYE ULAŞTI

Hava sıcaklıklarının düştüğü Kartepe'de etkili olan kar, kartpostallık görüntüler de ortaya çıkardı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Kartepe'de akşam manzarası drone ile havadan görüntülendi.

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