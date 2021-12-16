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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'da deniz kenarında balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 16.12.2021 22:12 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 22:14
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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çiftlik Mahallesi sahilinde bu akşam meydana geldi.

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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 77 yaşındaki Mustafa Önder deniz kenarında balık tutmaya gitti. Mustafa Önder'in komşusu Dursun K., olay yerinin yakınından geçerken yaşlı adamı deniz kıyısında suyun içinde ayağına balık ağı dolanmış halde buldu.

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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Mustafa Önder'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balık tutarken ayağına balık ağı dolanan yaşlı adam hayatını kaybetti