Fatih'te kanlı pusu: Restoranda bekleyip kurşun yağdırdılar
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İstanbul Fatih'te husumetli oldukları kişiyi restoranda bekleyen 2 şüpheliden biri, yabancı uyruklu şahsı silahla vurdu. Saldırıda hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçan şüpheliler için çalışma başlatıldı.
İstanbul Fatih'te akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı dehşet saçtı. İddiaya göre, 2 şüpheli, caddedeki restoranda yemek yedikleri sırada husumetli oldukları kişiyi beklemeye başladı.
BELİNDEN ÇIKARDIĞI SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Husumetlilerini gören şüphelilerden biri, belinden çıkardığı silahla ateş etmeye başladı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şüphelinin saldırıda hayatını kaybettiği belirlendi.
ŞÜPHELİLER SIRRA KADEM BASTI
Cenaze, çalışmaların tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.