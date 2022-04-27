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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Kur'an'da mübarek bir sureyle bildirilen Kadir Gecesi, aynı zamanda tövbelerin bolca kabul edildiği kutlu ve faziletli bir gecedir. Kadir Gecesi'ni ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:15
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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua

Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Mükafatların bolca verildiği bir kutsal gece olan Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından bugün idrak edilecek. Her türlü kötülüklerden kurtularak iyi ve güzel davranışları çoğaltmaya fırsat arayan vatandaşlar için tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? İşte ayrıntılar...

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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua

KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua

ALLAHIM;
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!