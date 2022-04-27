HaberlerGaleriKadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua
Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Kur'an'da mübarek bir sureyle bildirilen Kadir Gecesi, aynı zamanda tövbelerin bolca kabul edildiği kutlu ve faziletli bir gecedir. Kadir Gecesi'ni ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi duaların okunması gerektiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak dualar ve sureler hangileri? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua nedir? İşte cevaplar...