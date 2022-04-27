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Haberler Galeri Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi nasıl yapılır? Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Maneviyatı yüksek bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi'nde neler yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 14:28
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Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kadir Gecesi neler yapılmalı? Kadir Gecesi'ni ihya etmenin çok büyük faziletleri bulunuyor. Geçmiş günahların affonulduğu Kadir Gecesi ibadetlerle geçirilecek. Bu mübarek gecede hangi ibadetlerin yapılması gerektiğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

KADİR GECESİ NELER YAPILIR?

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli.

Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

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Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

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Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kandil Geceleri Peygamber'in ( a.s.m ) uygulamasında yoktur. Ancak 3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve bu geceler Osmanlılar döneminde Padişah II. Selim zamanından başlayarak, minarelerde kandiller yakılarak duyurulup kutlandığı için "Kandil" olarak anılmaya başlamıştır.

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Kadir Gecesi neler yapılmalı? 2022 Kadir Gecesi yapılacak ibadetler neler? Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

Kandil geceleri namazların kılındığı, Kur'ân-ı Kerim'in okunduğu, duaların yapıldığı ve salavat-ı şerifelerin bolca getirildiği gecelerdir.