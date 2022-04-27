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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi namazı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2022 15:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 15:57
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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesine denk geliyor. Bu yıl 27 Nisan'da idrak edilecek Kadir Gecesi tüm yurtta ibadetler içerisinde geçirilecek. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

"Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.