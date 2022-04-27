Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan hayırlı" olarak kabul edilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar, Kadir Gecesi namazı hakkında detayları araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte cevaplar...