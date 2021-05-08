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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?
Kadir Gecesi okunacak dualar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Oruçlarla, teravihlerle, mukabelelerle farz ve nafile ibadetlerle değerlendirilen Ramazan ayının 27'nci gecesi Kadir Gecesi kutlanıyor. Kadir Gecesi'nin dualarla ve ibadetlerle geçirecek Müslümanlar, bu mübarek gecede nasıl dua edilmesi gerektiğini araştırıyor. Pei, Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:35
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