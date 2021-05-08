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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

Kadir Gecesi okunacak dualar, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Oruçlarla, teravihlerle, mukabelelerle farz ve nafile ibadetlerle değerlendirilen Ramazan ayının 27'nci gecesi Kadir Gecesi kutlanıyor. Kadir Gecesi'nin dualarla ve ibadetlerle geçirecek Müslümanlar, bu mübarek gecede nasıl dua edilmesi gerektiğini araştırıyor. Pei, Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:35 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:35
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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

Ramazan ayına veda etmenin hüznünü yaşayan Müslümanlar, mübarek Kadir Gecesi'ne ulaşmanın da mutluluğunu yaşıyor. Bu akşam Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olan bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi idrak edilecek. Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirecek olan vatandaşlar, bu mübarek gece de hangi duaların okunması gerektiği konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.S.) Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

KADİR SÛRESİ OKUNUŞU
Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

KADİR SÛRESİ ANLAMI
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

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Kadir Gecesi hangi dualar okunur? Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in S.A.S. Kadir Gecesi okuduğu dua hangisi?

ALLAHIM;
İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dînî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başı boşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi!