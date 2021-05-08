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Diyanet: Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi ne oldu, önemi nedir? Ramazan ayının 27'nci gecesine denk gelen Kadir Gecesi dualarla idrak edilecek. Sayısız manevi güzelliğin yaşandığı ve mükafatların sınırsız olarak verildiği Kadir Gecesi ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Diyanet tarafından Kadir Gecesi hakkında tüm detaylar paylaşıldı. Peki, Kadir Gecesi ne oldu? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:26
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