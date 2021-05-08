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Haberler Galeri Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Kadir Gecesi namazı kılınışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mübarek Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ibadetlerle geçirilecek. Bu kapsamda tesbih namazı, hacet namazı ve 12 rekatlık nafile namazı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:45
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Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi, bugün dualarla ve ibadetlerle idrak edilecek. Pandemi nedeniyle evlerde ibadet yapacak olan vatandaşlar, bu mübarek gecede hangi namazın kılınacağını araştırıyor. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Günahların afvına vesîle olan tesbih namazı 4 rek'atlı bir namazdır. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

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Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

1.REKAT
Kalben tesbih namazı kılmaya niyet edilir.
Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

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Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Sübhâneke'den sonra
15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra
10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca
10 kere tesbih

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Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca
10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra
10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır.