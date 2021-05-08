Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı

Kadir Gecesi namazı kılınışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Mübarek Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan Kadir Gecesi ibadetlerle geçirilecek. Bu kapsamda tesbih namazı, hacet namazı ve 12 rekatlık nafile namazı ile ilgili araştırmalar başladı. Peki, Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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