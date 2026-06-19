Nurgül Soysal'ın ölümünde yeni detaylar: Şüpheli eş Müge Anlı'da köşeye sıkıştı

Kayseri'de 3 yıl önce evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden 47 yaşındaki Nurgül Soysal'ın ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırıldı. "Kalp krizi" denilerek dosyası kapatılan iki çocuk annesi kadının ailesi, olay yerindeki pembe sıvılı şırınga, gizli telefon ve çelişkili beyanlarla cinayet şüphesini dile getirdi. Eş Mehmet Soysal'ın canlı yayındaki tutarsız açıklamaları ise şüpheleri daha da derinleştirdi.

Kayseri'de 25 Mayıs 2023 tarihinde evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 47 yaşındaki iki çocuk annesi Nurgül Soysal'ın ölümü, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında her geçen gün daha karmaşık bir hal alıyor. İlk etapta doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği düşünülen Soysal'ın eşi Mehmet Soysal, stüdyoda verdiği çelişkili ifadelerle hem Müge Anlı'yı hem de aileyi çileden çıkardı.

"GEBERECEKSİN" TEHDİDİ VE YASAK AŞK İDDİASI Aile üyelerinin anlattıklarına göre, Nurgül Soysal ölümünden önce eşi Mehmet Soysal'ın kendisini aldattığını öğrendi. Soysal'ın, eşinin gizli telefonunda mesai arkadaşının eşi Sümeyra T. ile olan yazışmalarını yakaladığı ve Sümeyra T. tarafından "Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim" şeklinde tehdit edildiği öne sürüldü. Bu konuşmadan yaklaşık 15 gün sonra Nurgül Soysal evinde ölü bulundu.

MEHMET SOYSAL'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ Bugün ise stüdyoya gelerek iddialara yanıt veren eş Mehmet Soysal, tutarsız açıklamalarıyla dikkat çekti: SÜT YALANI RESMİ TUTANAKLA ÇÖKTÜ Mehmet Bey'in, eşinin ölmeden önce istediği sütleri "Köyden getirdim ama arabada unuttum" şeklindeki savunması, Müge Anlı'nın canlı yayında okuduğu resmi polis tutanağı ile boşa çıktı. Polise verdiği ilk ifadede "Evde süt olduğunu bildiğim için markete veya bakkala uğramadan doğrudan eve geçtim" dediği ortaya çıkan Mehmet Bey, bu çelişki karşısında köşeye sıkıştı. Resmi ifadesi yüzüne okunan Mehmet Bey, "Ben doğrusu neyse onu anlatıyorum" diyerek net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

FOTOĞRAF ORTAYA ÇIKTI, İLİŞKİ TARİHİ DEĞİŞTİ Eşinin vefatından kısa süre sonra başka bir kadınla nişanlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mehmet Soysal, stüdyodaki baldızlarının "Bu kadınla uzun süredir beraberdin" suçlamalarına karşı uzun süre direndi. "Sadece 3 ay önce tanıştık, Nisan ayında sözlendik" diyerek kendisini savunan Mehmet Bey'in bu yalanı, Müge Anlı'nın paylaştığı bir fotoğrafla tescillendi. 31 Ocak tarihine ait fotoğrafı ekrana getiren Müge Anlı, ikilinin o tarihte zaten birlikte olduğunu gözler önüne serdi. Köşeye sıkışan Mehmet Soysal, büyük bir "U-dönüşü" yaparak şu itirafta bulundu: "Doğrudur, 31 Ocak'ta beraberdik. Belki Aralık ayında tanışmışızdır, ilişkimiz 7 aylık olabilir."