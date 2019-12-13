BİZE ULAŞIN
Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı
Müge Anlı canlı yayınında eski kocası aranan Zeynep Ergül jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olan Mehmet Elbay aranıyordu. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül gözaltına alındı. Zeynep Ergül jandarma ekiplerine ifade verecek.
Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:18
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11