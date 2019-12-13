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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Müge Anlı canlı yayınında eski kocası aranan Zeynep Ergül jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olan Mehmet Elbay aranıyordu. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül gözaltına alındı. Zeynep Ergül jandarma ekiplerine ifade verecek.

MÜGE ANLI 13 ARALIK CUMA KESİNTİSİZ FULL İZLE - VİDEO

Giriş Tarihi: 13.12.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 14:18
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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Müge Anlı canlı yayınında eski kocası aranan Zeynep Ergül jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'nda kayıp olan Mehmet Elbay aranıyordu. Öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül gözaltına alındı. Zeynep Ergül jandarma ekiplerine ifade verecek.

MÜGE ANLI 13 ARALIK CUMA KESİNTİSİZ FULL İZLE - VİDEO

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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Müge Anlı'da ikinci Palu vakası olarak nitelendirilen Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül, canlı yayında gözaltına alındı.

MÜGE ANLI 13 ARALIK CUMA KESİNTİSİZ FULL İZLE - VİDEO

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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Gaziantep'de gerçekleşen olayda Zeynep Hanım, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söylemişti. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile bu bıçaklanma olayının bağlantısı olduğu üzerinde durmuştu.

MÜGE ANLI 13 ARALIK CUMA KESİNTİSİZ FULL İZLE - VİDEO

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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Zeynep Hanım'ın yakın çevresine Mehmet Muharrem Elbay'ın ağabeyi tarafından öldürülerek kuyuya atılıp asitle yok edildiğini söylediği bilgisi yayına taşınmıştı. Jandarma ekipleri olayla ilgili ifadesine başvurmak üzere Zeynep Ergül'ü evinden alarak karakola götürdü.

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Jandarma Zeynep Ergül'ü Müge Anlı canlı yayınında gözaltına aldı

Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda bulunan Fatma Bozkurt, jandarma ekipleri tarafından götürülen annesi Zeynep Ergül'ün yalnızca eski eşinin bıçaklanması hakkında değil, Mehmet Muharrem Elbay olayı hakkında da sorguya çekilmesini istediğini belirtti.